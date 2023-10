Huijsen, la carezza di Allegri e l’esordio Juve: “È solo l’inizio”

Serata da incorniciare per Dean Huijsen. Il 18enne difensore olandese, infatti, ha fatto il proprio esordio in Serie A nel big match del Meazza contro il Milan vinto 1-0 dai ragazzi di Allegri grazie alla rete di Manuel Locatelli. Inserito a 12 minuti dalla fine al posto di Gatti, il giovane della Juve Next Gen ha finalmente trovato l'esordio con la prima squadra bianconera dopo aver collezionato ben sette panchine in questo avvio di campionato.