È della Juve, a gennaio può tornare ad aiutarla: ve lo ricordate?

Sekulov può rientrare alla base

I ragionamenti di campo tra il tecnico Massimo Brambilla e il direttore sportivo Claudio Chiellini in vista della sessione invernale, condivisi con i vertici della società, riguardano sostanzialmente tutti i reparti della squadra. L’attacco, per esempio, non può che figurare sotto la lente d’ingrandimento: in 17 turni di campionato, infatti, la Next Gen ha realizzato appena 16 gol. Ma gli slot a disposizione degli over sono esauriti e, nelle altre piazze, non è semplice individuare alternative di caratura superiore a quella di un 2004 come Mancini o di un 2005 come Anghelé, per non parlare di Yildiz, quando autorizzato a scendere “al piano di sotto”. Per questo, negli ultimi giorni, sta prendendo corpo l’idea di attingere al lavoro svolto… nelle stagioni precedenti. La suggestione più concreta, infatti, riguarda un rientro alla casa madre da parte di Nikola Sekulov, lo scorso anno protagonista in Next Gen con sei gol e due assist e quest’anno chiuso dalla concorrenza alla Cremonese, dove in prestito ha raggranellato finora soltanto 18’ in Serie B. Ma non è il solo...