Vlahovic, urlo Juve: “Non molliamo nulla, qui mi aiutano tutti”

SALERNO - La Juventus passa in rimonta all'ultimo respiro sul campo della Salernitana e chiude il girone di andata a -2 dall'Inter capolista. Vittoria pesante per i bianconeri che ribaltano la formazione di Inzaghi grazie al pari di Iling e la rete decisiva di Dusan Vlahovic. Ai micorofoni di Dazn parla così l'attaccante serbo: "Questo gol pesa tantissimo. Abbiamo dato tutto e abbiamo meritato di vincere. Faccio i compimenti alla Salernitana per la grande partita, dopo il rosso sono andati in difficoltà. Sono una grande squadra, faccio un grande in bocca al lupo". Una Juve determinata con Vlahovic che precisa: "Non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine. Poi vediamo partita per partita ma non molleremo mai".