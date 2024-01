Locatelli, Thessa e la toccante dedica per il compleanno del centrocampista Juve

Manuel Locatelli, gli auguri più importanti sono quelli di Thessa

La compagna del calciatore della Juventus ha scelto di omaggiare Manuel in questo giorno importante con una gallery di immagini, raffiguranti i momenti più importanti e significativi dei loro ultimi anni insieme: alcuni scatti di coppia, Locatelli che gioca felice con il figlio avuto dai due, alcune foto del matrimonio, frammenti di alcuni viaggi fatti insieme. Insomma, momenti di vita che lasciano trasparire tutta la serenità e l'amore dei due. A fare da sottofondo al breve filmato, si sentono le parole: "Io scegliere te in cento vite, in cento mondi, in ogni tipo di realtà, ti troverei e sceglierei te". Nei mesi scorsi il calciatore ha sorpreso la moglie con una dedica speciale per il suo compleanno, definendola: "Moglie e mamma speciale".