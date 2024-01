Thessa e la rivelazione social: "Prima di Locatelli a casa mia..."

Thessa Lacovich è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nelle scorse ore ai fan su Instagram . Rispondendo ad alcune domande fatte dai follower sulla nota piattaforma di condivisioni d'immagini, la moglie di Manuel Locatelli ha svelato alcuni retroscena familiari inaspettati.

Manuel Locatelli, la rivelazione social di Thessa Lacovich

A chi le ha chiesto quale fosse stato il momento più bello del 2023, Thessa non ha avuto dubbi nel rispondere la nascita del figlio Theo, avuto dall'amore con Manuel Locatelli. La wag bianconera ha poi fornito qualche dettaglio in più riguardante le sue origini, spiegando ai followers di essere nata a Milano e di essere cresciuta tra Milano 3 e Vicenza. La madre di lady Locatelli è del Costa Rica, mentre il padre è italiano con origini istriane. A sorprendere tutti è stata l'ultima domanda a cui Thessa ha risposto su Instagram. A chi le chiedeva se prima di Manuel seguisse il calcio, la Lacovich ha ammesso: "No, a casa mia nessuno seguiva il calcio. Ora tutti appassionati".