Juve-Sassuolo, designato l'arbitro: precedenti molto positivi con i bianconeri

Prima giornata del girone di ritorno per il campionato di Serie A . Un turno che inizierà sabato alle ore 15 con Napoli-Salernitana e si concluderà martedì col match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo . Intanto sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 20° di A: Guida arbitrerà il big match di San Siro tra Milan e Roma, a Rapuano la sfida tra Monza e Inter, mentre sarà Piccinini il fischietto di Juve-Sassuolo.

Piccinini, i precedenti con la Juventus

Sono cinque i precedenti di Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì, e la Juventus. Cinque incroci tutti all'Allianz Stadium (quello col Sassuolo sarà dunque il sesto su sei a Torino) e tutti vittoriosi per i bianconeri. Il primo risale al 21 gennaio 2019, quando arrivò un netto 3-0 sul Chievo (in gol Douglas Costa, Emre Can e Rugani e con Sorrentino che parò il rigore dal dischetto a Cristiano Ronaldo). Il 28 settembre dello stesso anno il 2-0, sempre a Torino, contro la Spal: prima la rete di Pjanic, poi il colpo di testa di CR7 a sugellare il risultato. Il 26 giugno del 2020 Piccinini fu l'arbitro di Juventus-Lecce, finita 4-0: le reti di Dybala, Ronaldo (su rigore), Higuain e de Ligt.

Nel settembre del 2020 altro netto successo dei bianconeri, stavolta sulla Sampdoria: un 3-0 firmato Kulusevski, Bonucci e CR7. L'ultimo incrocio risale a questa stagione, e precisamente al 21 novembre 2023: la gara in questione era Juve-Cagliari, finita col risultato di 2-1. Sono invece 6 i precedenti col Sassuolo: i neroverdi, con Piccinini come arbitro, hanno ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 1 ko. Anche per gli emiliani un match arbitrato dal fischietto di Forlì quest'anno: era l'1 settembre 2023, e arrivò una vittoria al Mapei per 3-1 sull'Hellas Verona.