Juve, Perin e la corsa scudetto: “L’Inter è la favorita ma noi vogliamo…"

“Vittorie come questa e come quella di Salerno vengono se restiamo uniti e compatti come questa sera. La partita è iniziata subito al meglio, loro si sono aperti e noi siamo stati bravi a concretizzare“. Sono le parole di Mattia Perin , a Mediaset, al termine del match che ha visto la Juventus conquistare la semifinale di Coppa Italia , grazie al successo interno per 4 a 0 contro il Frosinone di Di Francesco. I bianconeri affronteranno la Lazio, reduce dal successo contro la Roma .

"Locatelli altruista. Scudetto? Inutile nasconderci"

"Locatelli preferisce fare assist ai gol. È altruista". E ancora, il portiere della Juventus ha fatto il punto sugli obiettivi stagionali della squadra, attualmente seconda in classifica a 2 punti dall'Inter. "Come ha detto il mister, la Coppa Italia è un obiettivo. È un trofeo prestigioso. Alla fine della carriera di un calciatore un trofeo in più o uno in meno fa la differenza. Resta un obiettivo come la rincorsa al campionato. È difficile, ma con questo atteggiamento possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non possiamo nasconderci. L'Inter è favorita ma sta a noi riuscire a raggiungere il loro livello", ha concluso Perin.