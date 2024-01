Milik e il gesto di Locatelli: “Siamo amici, forse è per quello…”

Arkadiusz Milik ieri sera si è preso la scena con una tripletta (che gli mancava dai tempi del Marsiglia ) contro il Frosinone che ha guidato la Juventus al netto successo per 4-0 nei quarti di Coppa Italia , dove ora affronterà la Lazio di Sarri . Al termine della sfida il polacco ha commentato la prestazione della sua squadra: "Sono molto contento soprattutto perchè siamo riusciti a passare il turno, ovviamente anche per la mia tripletta perchè sono riuscito ad aiutare la squadra con i miei gol quindi andiamo in semifinale e siamo orgogliosi di questo. Non vediamo l'ora di giocare le semifinali ma c'è ancora tempo e siamo contenti".

Milik: "Non mi sento una riserva"

Successivamente, Arek ha aggiunto: "Non mi sento assolutamente una riserva. Sono partito tante volte titolare quest'anno e la mia testa è sempre con la squadra, sono pronto sempre a dare una mano e a dare sostegno ma alla fine sceglie il mister chi gioca e chi non gioca, io cerco di aiutare la squadra con i gol, le giocate o altre cose". Poi, una battuta sull'assist di Locatelli che avrebbe potuto segnare al posto suo: "Siamo amici, forse è per quello...". Infine, Milik ha parlato dell'apporto di centrocampisti e difensori alla manovra: "Dipende dalla partita. In questa gara abbiamo avuto più spazio e più occasioni. In campionato dipende dalla squadra e dalla partita ma spesso ci troviamo negli ultimi 30 minuiti ad aiutare noi i centrocampisti, a difendere, ma oggi è stato il contrario. È il calcio".