Girelli al concerto della Pausini, maglia Juve e dedica : "Incancellabile"

Cristiana Girelli, omaggio Juve a Laura Pausini

La calciatrice della Juventus Women ha poi commentato lo scatto scrivendo: "Tu, sempre così incredibilmente speciale". Ed ancora: "Laura, sei incancellabile". Come attestato anche dagli scatti successivi, la giocatrice ha assistito all'ultimo concerto della cantante romagnola alla Inalpi arena a Torino, che si inserisce nel World Tour 2024 di Laura Pausini. Un evento che l'artista ha aspettato a lungo e per il quale ha studiato molto. Cristiana Girelli ha calcato il palco di Sanremo nel 2021 per lanciare un importante messaggio dedicato a tutte le bambine che sognano di giocare a pallone: "So di rappresentare tantissime ragazzine che giocano a calcio e che non hanno voce. Il Mondiale del 2019 ci ha aiutato molto a farci conoscere, ci eravamo ripromesse di far appassionare gli italiani vincendo, trasmettendo qualcosa. E lo abbiamo fatto. Abbiamo aperto gli occhi di tante persone. Per me il calcio è tutto: è felicità, è emozione, quella cosa di cui non potrei fare a meno e sapere che delle bambine oggi possono sognare di diventare professioniste mi fa felice”.