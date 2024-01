Uno dei segreti della Primavera Juve è...granata

Michele Scienza, figlio di Giuseppe , ex ragazzo del Filadelfia e discreto regista, è un centrocampista offensivo, con grandissime qualità tecniche tanto che all'occorrenza può anche fare la seconda punta. È un brevilineo, ma ha buona gamba, si ispira a Dybala e studia ragioneria. Montero ha molta fiducia in lui e anche in società ne stanno seguendo i progressi per un'eventuale promozione in pianta stabile in Primavera e poi in Next Gen.

Scienza tra Primavera e Next Gen

Perché Scienza è un 2006, quindi ha 17 anni, quindi non dovrebbe neanche giocarci in Primavera. Ma la politica della Juventus che sta andando in completa controtendenza: mentre tutti fanno giocare i diciannovenni in Primavera, Montero schiera i diciassettenni, in modo da accelerarne la crescita per spedirli in Next Gen. Magari si vincono meno partite nel campionato Primavera, ma si costruiscono più campioni. Come tutti sperano possa diventare Scienza.