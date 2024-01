Vlahovic a Gatti: "Che giubbotto di m***a". E Kostic lo "annaffia"

Uno dei segreti delle varie Juventus di Allegri è la sintonia. Il gruppo che vale più del singolo. I bianconeri in campo lo stanno dimostrando, remano tutti dalla stessa parte e ottengono risultati. Contro il Sassuolo si è preso la scena Vlahovic , con due bei gol e una forma fisica ritrovata. E al momento del cambio zero mugugni, anzi testa alta e stretta di mano con tutti, con Gatti in particolare . I due sono stati ripresi dalle telecamere e si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto, chiarito anche dai video social.

Vlahovic e il siparietto con Gatti

Al momento della sostituzione l'attaccante serbo ha trovato un tifoso speciale, Gatti (in tribuna per squalifica). E gli occhi della punta sono finiti sul suo giubbino, nero con il pelo. "Che giubbotto di me**a che ti sei messo", ha detto in modo scherzoso Vlahovic, rivolgendosi prima al difensore e poi anche agli altri compagni di squadra, in particolare Kostic. L'esterno serbo non si è trattenuto e ridendo gli ha sputato dell'acqua addosso. Insomma, tanta serenità anche fuori dal campo o nei pressi, come in questo caso. Allegri non può che essere contento. Tanti piccoli particolari per continuare la rincorsa all'Inter. Armonia, la parola chiave di questa Juve.