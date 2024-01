V per Vlahovic: Dusan mette le ali alla Juve. Doppietta al Sassuolo e Inter a -2

Vlahovic risponde ancora presente e si prende la Juve sulle spalle. Una sua doppietta indirizza la sfida contro il Sassuolo, unica squadra in grado di battere i bianconeri da inizio stagione, ma è la prestazione dell'attaccante serbo a offrire i segnali più positivi: sembra essere il centravanti che Allegri cercava, utile alla manovra, capace di fornire un riferimento ai compagni e giocare di sponda. Due reti di pregevole fattura, che arrivano nel primo tempo e fanno sembrare facile la sfida dello Stadium. Nel finale c'è spazio anche per la firma di Chiesa sul successo. Arriva così un'altra prova di grande solidità, impreziosita dalle giocate di Yildiz e dalla vivacità degli esterni. La Juventus torna così a -2 dall'Inter e a Lecce domenica prossima può giocare per tornare in vetta, approfittando dell'impegno dei nerazzurri in Supercoppa.