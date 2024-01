Sorrentino e la lotta scudetto: "Più Juve che Inter. Sono allegriano..."

Mancano poche ore alla gara tra Lecce e Juventus del Via del Mare. Una sfida importante con i bianconeri che hanno la possibilità di andare momentaneamente in vetta superando l'Inter, impegnata a Ryhad per la Supercoppa Italiana e dove lunedì affronterà il Napoli nella finalissima. I tre punti sarebbero fondamentali per Allegri perché darebbero una pressione importante ai nerazzurri e la possibilità di presentarsi allo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro in tesa. In mezzo, però ci sono le partite contro Lecce (posticipo della 21a giornata) ed Empoli (prossima settimana) per aver un quadro più chiaro della situazione. Ma c'è chi non ha dubbi sul fatto che la Juve possa dire la sua fino alla fine ed è Stefano Sorrentino che ha parlato a Radio Serie A.