Diretta Lecce-Juventus ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Nel posticipo serale della 21esima giornata del campionato di Serie A, il Lecce di Roberto D'Aversa ospita al Via del Mare la Juventus di Max Allegri. I bianconeri sono secondi in campionato a soli due lunghezze dalla vetta occupata dall'Inter e sono reduci da ben quattro successi di fila, l'ultimo in casa contro il Sassuolo firmato dalla doppietta di Vlahovic e dalla rete di Chiesa. In conferenza stampa, Allegri ha presentato così il match: "La squadra sta bene, abbiamo fatto un buon allenamento. Saranno assenti Rabiot e Chiesa. Rabiot perché ha avuto un affaticamento al polpaccio ed è meglio non rischiare. Chiesa ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio e verrà valutato nei prossimi giorni dai dottori, perché io non sono dottore... Senza questi due giocatori perdiamo qualcosa, ma abbiamo giocatori pronti per giocare. Adrien va valutato. Non ha traumi, ma bisogna stare molto attenti". Il Lecce, invece, non vince in campionato da più di un mese, quando si impose in casa contro il Frosinone: è reduce dalla sconfitta di misura contro la Lazio e negli ultimi quattro impegni ha raccolto un solo punto. In classifica, i salentini sono al 13esimo posto a quota 21 punti.