Juve, Scudetto "(im)possibile": da Yildiz a Vlahovic e Danilo, i messaggi

Vittoria di carattere, personalità, arrivata in maniera netta. La Juventus batte per 3-0 il Lecce al Via del Mare, scavalcando l' Inter e trovando così la vetta della classifica. Un successo importante, che ha infuso grande voglia da parte di tutto il gruppo bianconero. E se Massimiliano Allegri , nel post gara, ha detto di credere nell'impossibile , nei post social della squadra il messaggio sembra essere arrivato forte e chiaro.

Juve, il messaggio Scudetto di Vlahovic

A partire da Dusan Vlahovic, mattatore del match contro i giallorossi. Un post su Instagram dove rimarca: "Testa dura, spalle larghe, cuore grande. Grande atmosfera anche questa sera, congratulazioni a tutta la squadra e grazie ai tifosi. Ci attende ancora un lungo cammino, ma insieme possiamo arrivare lontano". E a concludere il post "No fear of heights", ovvero "Nessuna paura dell'altezza", in riferimento al raggiungimento della vetta della classifica. Eppure Vlahovic non è stato l'unico a esternare sui suoi social il grido di battaglia per la lotta Scudetto...