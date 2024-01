Allegri e la Juve prima: "Nulla è impossibile". Poi su Rabiot e Chiesa...

La Juventus ottiene un'altra convincente vittoria in casa del Lecce con il netto risultato di 3-0 firmato dalla doppietta di Dusan Vlahovic e dal gol di Gleison Bremer . Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Massimiliano Allegri per commentare la prestazione della sua squadra: "Le partite cambiano molto in corso, i ragazzi sono stati bravi a rientrare in partita perchè dopo il raddoppio loro si erano avvicinati alla nostra area e noi abbiamo fatto il terzo gol. Ci siamo allenati a cercare di vincere più partite possibili. Siamo migliorati nella gestione della partita e nel capire il momento, quando c'è da giocare, da difendere o da attaccare. Stiamo meglio fisicamente, c'è consapevolezza da parte di tutti i giocatori ed è molto importante".

Allegri: "300 vittorie in Serie A? Mi ritengo fortunato"

Il tecnico bianconero ha proseguito: "È stata una partita complicata. Oggi il Lecce ha pressato vicino all'area e non abbiamo fatto bene l'ultimo passaggio, ci hanno creato difficoltà in varie situazioni. Siamo stati bravi a rimanere lucidi giocando la partita dopo il loro calo". Poi, sulle 300 vittorie in Serie A (solo Trapattoni con 352 e Nereo Rocco con 302 ci erano arrivati prima di lui): "Per noi era importante arrivare così allo scontro diretto e per avere grande vantaggio sulla quinta. Sono contento delle trecento vittorie, posso solo ringraziare tutti i giocatori che ho allenato fino a questo momento. Mi ritengo molto fortunato perchè ho allenato calciatori straordinari. Ogni tanto rivedo alcune partite ed è una cosa meravigliosa".