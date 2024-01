Vlahovic e il gol "rubato" a McKennie: siparietto in campo dopo il 2-0 Juve

Dusan Vlahovic ha messo la sua firma per ben due volte nella vittoria in trasferta della Juventus contro il Lecce . Il centravanti serbo si è reso protagonista di una grande prestazione raggiungendo quota 6 gol nelle ultime 5 partite, confermando il suo ottimo stato di forma, e 11 reti in campionato totali, al secondo posto della classifica capocannonieri dietro solo a Lautaro Martinez.

Vlahovic-McKennie, il siparietto in campo

In occasione della seconda rete Dusan è stato bravo ad appoggiare in porta il pallone colpito di testa da McKennie, che probabilmente sarebbe entrato comunque anche senza la deviazione del compagno di squadra. Il centrocampista statunitense, durante l'esultanza di squadra, ci ha tenuto a farglielo presente in maniera scherzosa. I due si sono infatti resi protagonisti di un simpatico siparietto scambiando qualche battuta tra i sorrisi di tutti gli altri compagni di squadra. Un gesto che ha ricordato la rapacità dei grandi centravanti e anche un precedente particolare... Anche Max Allegri ha commentato il gol "rubato" da Vlahovic a McKennie. Nell'intervista a Dazn, l'allenatore bianconero ha svelato un retroscena: “McKennie ha paura dell’aereo e torna in treno: era meglio se Dusan non gli rubava il gol".