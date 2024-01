Serietà Danilo, mascotte McKennie: Djalò e i sorrisi del primo giorno Juve

Tiago Djalò si è già immerso nel mondo Juventus . Il difensore portoghese, arrivato dal Lille , è sbarcato a Torino proprio nella sera in cui i bianconeri hanno trionfato a Lecce , raggiungendo così il primo posto in classifica. Poi l'ufficialità e le prime dichiarazioni , mentre in queste ore il classe 2000 ha sostenuto il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri , conoscendo i nuovi compagni.

Juve, McKennie e Danilo accolgono Djalò

A raccontare i primi istanti di Djalò da calciatore della Juventus è stato proprio il club bianconero, che sui suoi canali social ha pubblicato un video in cui il difensore fa conoscenza con i compagni di squadra. Una prima chiacchiera con il capitano, Danilo, che lo accoglie con un grande sorriso e una pacca. Poi si dirige verso il campo di allenamento con Yildiz, Weah e McKennie. E proprio quest'ultimo, come al solito, diventa protagonista con un simpatico siparietto.

Il centrocampista statunitense indica l'ultimo arrivato, dicendo in camera: "Ehi, qui c'è il mio compagno di squadra. È un nuovo arrivato, è super fecile di essere qui e non vedo l'ora di lavorare con lui", poi la stretta di mano. Tutti gli altri ridono, con Weah che dice scherzanso a Wes: "Stai zitto". Prime ore in bianconero per Djalò, e i compagni di squadra lo hanno già messo a suo agio, facendolo integrare all'istante: d'altronde impossibile fare diversamente quando c'è McKennie.