L'Avvocato Agnelli: conversazione immaginaria con il più grande tifoso Juve

Sono passati ventuno anni dall’addio a Gianni Agnelli. Non ne è trascorso uno senza che il suo ricordo non abbia punteggiato i discorsi sulla Juventus fra nostalgia, divertimento, riflessioni e la solita, classica e affettuosa, domanda che ogni tifoso si pone quando succede qualcosa di bello (o di brutto) ai bianconeri: "Chissà cosa avrebbe detto l’Avvocato". Dei quattro Agnelli che hanno guidato in prima persona la Juventus è stato il più clamoroso comunicatore e per questo ha lasciato un segno indelebile nella coscienza collettiva del popolo bianconero. E a quella domanda c’è sempre chi riesce a dare una risposta, ognuno la sua, provando a immaginare la realtà con i codici calcistici avvocateschi. Un gioco irresistibile, al quale abbiamo provato a cimentarci anche noi, per ricordare in modo meno retorico e più divertito il ventunesimo anniversario della sua scomparsa da uomo, ma certamente non da tifoso della Juventus.