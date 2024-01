Arbitri Serie A, Juve-Empoli a Marinelli: i precedenti con i bianconeri

L' Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il ventiduesimo turno di Serie A . La Juventus scenderà in campo contro l' Empoli all' Allianz Stadium sabato alle 18: la sfida dei bianconeri sarà arbitrata da Livio Marinelli di Tivoli . La direzione di Fiorentina-Inter , invece, è stata assegnata a Gianluca Aureliano di Bologna .

Marinelli, i precedenti con la Juventus

Il fischietto di Tivoli ha arbitrato la Vecchia Signora solo in tre occasioni. La prima è stata la sconfitta in casa del Verona nella stagione 2021/2022, e sempre nella stessa annata Marinelli ha diretto Juventus-Sassuolo 2-1 di Coppa Italia (risolta da una grande giocata di Dusan Vlahovic). L'ultimo match arbitrato dei bianconeri risale invece alla passata stagione in Serie A, nel pirotecnico pareggio per 3-3 dell'Allianz Stadium contro l'Atalanta di Gasperini.