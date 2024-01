Juve al lavoro verso l'Inter: come stanno Chiesa, McKennie e Rabiot

Questo pomeriggio i bianconeri sono concentrati prima sul possesso palla e sul lavoro di ripartenza e di azioni veloci che hanno coinvolto l’intero gruppo. Poi, per concludere la sessione di allenamento, la consueta partitella lavorando sempre sotto pressione. Ad essere sicuro di saltare il Derby d'Italia è Arkadiusz Milik, dopo l'espulsione rimediata contro l'Empoli. Alcuni elementi all'interno della rosa bianconera sono invece sottoposti ad attenta valutazione. Quest'oggi allenamento in gruppo per Weston McKennie e Federico Chiesa. Non era invece presente Adrien Rabiot, che ha svolto lavoro personalizzato. Il centrocampista francese, che ha giocato l'ultima gara lo scorso 16 gennaio contro il Sassuolo all'Allianz Stadium, si aggregherà al resto dei compagni nella giornata di domani. Dopo il mancato passaggio all'Atletico Madrid, Moise Kean ha fatto il suo rientro e proseguirà con il programma di riatletizzazione. Domani, intanto, è prevista una seduta pomeridiana di allenamento.