Alcaraz, la Juve unisce calcio e tennis: il commento virale poi rimosso

TORINO - La Juventus ha il suo nuovo centrocampista: il suo nome è Carlos Alcaraz. Ovviamente non parliamo del tennista spagnolo, numero due della classifica mondiale, ma dell'argentino classe 2002 prelevato dal Southampton in questa finestra di calciomercato. Si tratta infatti solo di un caso di omonimia che, però, potrebbe ingannare i meno esperti. Svolte le visite mediche a Londra, il calciatore è pronto per intraprendere la sua nuova avventura alla corte di Massimiliano Allegri. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto: al club inglese andranno immediatamente 3,9 milioni di euro, che potranno diventare quasi 6 nel caso in cui venissero raggiunti determinati obiettivi. La cifra per l'eventuale riscatto, invece, ammonta a 49,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Cifra che potrebbe anche salire al raggiungimento di altri obiettivi sportivi. Carlos vestirà la maglia numero 26, precedentemente indossata da Lichsteiner e in passato da Edgar Davids.