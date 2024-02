Rabiot, buone notizie per Allegri. Juve, quando arriva Alcaraz al J Medical

Buone notizie per la Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter. Massimiliano Allegri potrà contare su Adrien Rabiot: il centrocampista si è allenato con il resto del gruppo ed è ormai recuperato. Il francese ha saltato le ultime due partite contro il Lecce e l'Empoli in Serie A per un problema al polpaccio. I bianconeri dopo il pareggio contro i toscani, giocheranno per tenere viva l'ambizione scudetto e potranno contare anche su Chiesa.

Verso Inter-Juve: titolari al completo, ecco Rabiot

La presenza di Rabiot a centrocampo cambia il valore fisico e tecnico della squadra. Con il francese Allegri ha più potenza, motore nelle gambe e soluzioni per far male agli avversari. E inoltre dà un grande contributo anche nella fase di non possesso. Dal ritorno del tecnico è diventato il gerarca del reparto e senza di lui la differenza si nota. Contro l'Inter il centrocampista ha già segnato una rete, nel 2-0 della scorsa stagione. E i suoi inserimenti in un match come quello contro i nerazzurri potranno ritornare utili. Il tecnico tira così un sospiro di sollievo e potrà avere tutti i titolari per la gara contro i nerazzurri. Restando in tema centrocampisti, Alcaraz è atteso stasera a Caselle e domattina farà un passaggio al J Medical prima di aggregarsi ai nuovi compagni della Juventus.