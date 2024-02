Bonucci-Juve, il retroscena sul ricorso ritirato. E ora la causa Ronaldo?

Vi ricordate la causa che Bonucci aveva intentato contro la Juventus per il modo con cui era stato trattato all'inizio di questa stagione? Tutto rientrato. Bonucci ha ritirato il suo ricorso e l'ha annunciato insieme alla Juventus con un comunicato comune. Niente risarcimento danni, quindi, che Bonucci aveva richiesto perché, all'inizio della stagione, si registrava la mancanza delle adeguate condizioni di allenamento (sedute serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni, senza mai incontrare lo staff tecnico, divieto di accedere a palestra, piscina e ristorante senza la dovuta assistenza. In pratica era stato messo fuori squadra, in attesa di una sistemazione gradita.