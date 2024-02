Gatti, la Juve, le pressioni e la promessa: “Sono sicuro che succederà"

Federico Gatti ha rilasciato un'intervista sul canale youtube della Lega Serie A : dal suo passato da muratore alla gavetta nelle serie minori, il centrale di Rivoli ha giocato in tutte le divisioni del calcio italiano. Durante l'intervista, Gatti ha dichiarato: "Il primo anno che feci da Pavarolo a Verbania , che andai a vivere lontano dai miei genitori, avevo 20 anni, è stato il primo anno da difensore puro, perché prima non lo facevo. Lì è iniziato un po' tutto. Ero una persona normalissima, guardavo le partite come spettatore, ora le vivo su me stesso, mi ha stravolto la vita. Voglio trasformare quello che ho in testa sul campo".

L'arrivo alla Juve

"Prima sei mesi in prestito al Frosinone, poi sono arrivato qua a luglio e mi dovevo giocare tutte le mie carte, è stato difficile ma emozionantissimo. Non ho mai giocato in altre squadre in Serie A ma qui alla Juve hai pressioni che non si possono spiegare dentro e fuori dal campo. Ti aiuta ma sotto altri aspetti le pressioni ti possono anche mangiare". Poi sul rapporto che ha con i compagni ha aggiunto: «Bremer è più che un compagno, perché si è creata anche con lui un’alchimia pazzesca. Ma come con Danilo, Alex Sandro, Rugani. Imparo ogni giorno da loro, non ho tutta questa esperienza e imparo da loro qualsiasi cosa Vlahovic? È un ragazzo d’oro, sono legatissimo. Lui è un attaccante pazzesco, ora dobbiamo tenere i piedi per terra ed arrivare il più in alto possibile».