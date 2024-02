Del Piero: Juve giovane, con malizia la pareggi e poi ti giochi lo scudetto

Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per dire la sua sulla sconfitta che la Juventus ha subito a San Siro contro l'Inter decisa da un'autorete di Gatti. L'ex capitano bianconero ha esordito dichiarando: "Si è vista differenza tra una squadra che ha raggiunto la maturità in tutto, nel gioco, nella propria consapevolezza, spingere e difendere quando serve, è molta unita l'Inter. Dall'altra parte la Juve ha l'esigenza di segnare quando le capita un'occasione e deve essere super concreta se vuole vincere gare come questa, poi riuscirà a fare bene in altre gare perché è molto forte, difende bene e ha qualità davanti. Negli scontri dretti serve qualcosa in più e questa sera l'Inter lo ha dimostrato alla grande. I migliori? Sicuramente Szczesny, poi Bremer che si è ripreso alla grande nonostante il gol subito e anche Danilo ha fatto bene".