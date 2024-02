Bergomi: "Inter consapevole, Pavard ha dato 6 punti. La Juve? Ha fatto la Juve"

Beppe Bergomi ha commentato dai microfoni degli studi di Sky Sport la vittoria dell'Inter a San Siro contro la Juventus decisa da un'autorete di Gatti. L'ex difensore nerazzurro ha dichiarato: «Carica dimostrata a fine partita? La squadra nerazzurra nelle ultime due partite, complicate perché arrivava dalla gara di Supercoppa, con avversari diversi ma grande maturità è stata in campo bene, con grande consapevolezza nel palleggio». Bergomi ha poi aggiunto: "La Juventus ha fatto la Juventus: si compattano bene e ripartono. Ma l'Inter ha concesso solo una palla gol alla Juve. Per me i tre migliori in campo sono stati Calhanoglu, Mkhitaryan e Pavard. Il francese ha regalato sei punti alla squadra di Inzaghi: il salvataggio a Firenze prima del rigore poi concesso ai viola e oggi questo inserimento nell'area della Juventus che ha innescato l'azione del gol ed è stata determinante per la vittoria".