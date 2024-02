Inzaghi, sale sulle ferite Juve: "All'Inter l'1-0 sta molto stretto"

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria di misura dell'Inter sulla Juventus decisa da un autogol di Gatti al 37° minuto di gioco. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Ci siamo presi una vittoria. Importante, strameritata e voluta con la forza del gruppo, per come l'abbiamo preparata e come abbiamo giocato. Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso, manca ancora tantissimo. Juve e Milan non molleranno un centimetro, ma davanti a uno stadio così è una bellissima serata". Inzaghi ha poi aggiunto: "L'ha tenuta aperta Szczesny con parate incredibili. Però abbiamo concesso una sola ripartenza in 95 minuti: Sommer è stato sempre attento ma stasera è stato bello riposato. La squadra è stata bravissima, da 7 mesi lavora in modo esemplare".