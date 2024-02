Barella via? Inter pensa a Rabiot ma Adrien: no! Juve fiduciosa sul rinnovo

MILANO - Un parametro zero tira l’altro. E così l’Inter, dopo essersi assicurata Taremi e Zielinski, si è iscritta alla lista delle pretendenti per Adrien Rabiot. Non è soltanto una manovra di disturbo verso la Juve nei giorni che precedono lo scontro diretto: Marotta e Ausilio - qualora Steven Zhang dovesse riuscire nel rifinanziamento con Oaktree, ma pure in ossequio agli impegni presi con la Uefa in tema di settlement agreement - dovranno, grazie alle cessioni, garantire la liquidità per la stagione: va ricordato che pure un’estate fa, senza la cavalcata in Champions fino alla finale, avrebbero dovuto cedere obbligatoriamente due big per sistemare i conti e finanziare il mercato in entrata (uno entro il 30 giugno e uno dal 1° luglio). Il menù non cambierà, mentre potrebbero essere molto inferiori i proventi in arrivo dalla Uefa, nel caso in cui la squadra non dovesse superare l’ostacolo Atletico Madrid. Per questo motivo chi dirige l’area tecnica ha l’obbligo di captare le potenziali occasioni che presenta il mercato e l’Inter - come dimostra il rendimento nella prima parte di stagione - si è ormai specializzata in questo “gioco a incastri” anche grazie alle certezze tattiche date da Simone Inzaghi che ha “istituzionalizzato” il 3-5-2 e, con esso, il proposito di trovare due titolari perfettamente intercambiabili per ogni ruolo. Per quanto riguarda Rabiot, oltre al suo status di giocatore in scadenza, stuzzica pure il fatto che ormai pure alla Juve abbia metabolizzato lo stesso sistema di gioco che troverebbe a Milano.