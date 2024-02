Pagelle Juve: McKennie il migliore, Cambiaso fatica, Vlahovic sciagurato

L’ Inter batte la Juve di corto muso e si cuce un altro pezzetto di scudetto sulla maglia. A San Siro è decisivo l’autogol di Gatti nel primo tempo . La squadra di Allegri incassa la seconda sconfitta stagionale e scivola a -4 dal primo posto, con la squadra di Inzaghi che ha anche una partita da recuperare (contro l'Atalanta). La Juve torna a Torino battuta ma non proprio ridimensionata. Danilo e compagni tengono botta nonostante comprendano facilmente, minuto dopo minuto, come l’avversario sia più forte

Pagelle Juve: Szczesny 7.5

Gli gira intorno un sacco di roba nell'area affollata del primo tempo, ma non deve esibirsi mai. Neppure può farlo sull'autorete di Gatti. Al 24' della ripresa si traveste da Superman per murare la volée di Barella, ma non è nulla rispetto al successivo intervento su Arnautiovic: immenso.