Inter-Juve, il giorno dopo: le parole di Bremer e Cambiaso sui social

Day after per la Juventus, dopo il ko nello scontro diretto contro l'Inter e con la vetta della classifica distante 4 punti. Una squadra, quella di Massimiliano Allegri, che ha avuto le sue occasioni nel big match di San Siro e che, per ammissione dello stesso tecnico bianconero, si pone l'obiettivo di restare quanto più vicino possibile ai nerazzurri di Simone Inzaghi.