Vlahovic torna su Inter-Juve: "Inutili i rimpianti, ripartiamo più forti"

La Juventus cede di misura a San Siro contro l' Inter , in un match da vertice: a decidere la sfida l'autorete di Gatti . Eppure in casa bianconera resta l'amaro in bocca soprattutto per l'occasione sciupata da Dusan Vlahovic sullo 0-0, con lo stop sbagliato nell'area nerazzurra al termine di una grande azione in contropiede condotta da McKennie palla al piede. E dopo le reazioni social di Bremer e Cambiaso , a prendere la parola è stato proprio l'attaccante serbo.

Vlahovic, messaggio social dopo Inter-Juve

"Non era sicuramente questo il risultato che volevamo, ma è inutile avere rimpianti. Ripartiamo più forti di prima! Fino alla fine": questo il messaggio di Vlahovic su Instagram, a corredo di alcune sue foto relativa alla serata di San Siro. Al posto del centravanti non sono mancati i commenti da parte dei tifosi bianconeri. In molti ritornano sull'errore di Vlahovic nell'area nerazzurra: "Quel dannato stop...".

C'è chi invece prova a rincuorarlo: "In queste partite serve maturità e concentrazione Dusan. Avrai tempo per dimostrare di aver capito la lezione. Ti vogliamo bene". Un altro tifoso bianconero invece: "Torneremo. Comunque vada dalla tua parte". Tra i commenti anche chi rimarca come, dopo una sconfitta, sia necessario incoraggiare: "La squadra si sostiene in questi momenti, non quando va tutto bene, fino alla fine".