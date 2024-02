"Non puoi bere alcol né sciare": la clausola nel contratto dell'ex meteora Juve

Un ex Juventus è tornato a far parlare di sé. Si tratta di Nicklas Bendtner, ritiratosi dal calcio giocato nel 2021, che ha deciso di raccontare alcuni episodi inerenti alla sua carriera e non solo all'interno di un documentario interamente dedicato a lui: "Nicklas Bendtner - The Portrait". All'interno del nuovo prodotto audiovisivo l'ex attaccante danese ha raccontato aspetti positivi e negativi della sua esperienza da calciatore: "Più successo ho avuto e peggio è stato. Tutti mi lasciavano fare quello che mi andava bene. Nessuno mi ha mai detto 'No', nessuno mi ha fatto notare le conseguenze. Ciò ha reso tutto difficile. Nel profondo, sapevo che non ero dove avrei dovuto essere. In qualche modo, ho imparato da solo cosa mi rendeva felice quando ero triste. Ma in relazione al calcio, forse non sono sempre state le cose più appropriate che ho fatto".