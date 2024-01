Bendtner e l'aneddoto sulla Juve: "Conte mi fece sfidare Chiellini 30 volte..."

Bendtner e la Juve di Conte

Fu una stagione in cui l'attaccante danese scese in campo solo in 11 occasioni, senza mai trovare la via del gol. Una delusione, viste le precedenti buone stagioni con la maglia dell'Arsenal e poi una con il Sunderland. Racconta Bendtner che "allora ero stato molto vicino alla Fiorentina, ma poi la Juventus mi ha voluto e ovviamente sono andato lì. Avevamo una squadra composta da 6 grandi attaccanti. Non sono arrivato al meglio della forma, ma dopo quattro mesi senza giocare ero finalmente pronto per scendere in campo".