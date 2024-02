Bellino, la Juve ha in casa il nuovo Zirkzee. E lo sponsor fa come Yildiz…

TORINO - La scalata verso il successo è ancora lunga, ma Filippo Bellino si sta intanto divorando i gradini due a due. Il talentuoso prodotto scuola Juventus, classe 2007, ha infatti ratificato nelle scorse ore un accordo di sponsorizzazione tecnica con Adidas, proprio mentre nella buca delle lettere faceva capolino la convocazione federale per il test tra Italia e Francia di Under 17, in programma settimana prossima a Coverciano. Il tutto, naturalmente, in attesa della firma più importante: quella con il club bianconero, destinata ad arrivare entro la primavera, sul primo contratto da professionista, un accordo triennale – termine massimo per i calciatori minorenni – che testimonia quanto a Vinovo credano nel giocatore.