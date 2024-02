Scaglia, una vita alla Juve: chi è il 2004 convocato da Allegri per l'Udinese

Rinnovo, Next Gen e la convocazione con Allegri

La Juventus ha creduto sempre in lui, al punto da fargli sottoscrivere, sempre nel maggio 2023 e ancor prima del ritorno in campo, il primo contratto da professionista (con scadenza 30 giugno 2026). E così è arrivato il conseguente passaggio in Next Gen, dove nella stagione in corso ha giocato 3 partite, tutte in Coppa Serie C: contro Pro Vercelli, Torres e Lucchese. Ora la convocazione con la Juve dei grandi, un avvenimento importante ma che è già accaduto.