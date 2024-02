Juve-Udinese, la lista di Allegri: Vlahovic e Perin out, convocati 2 Next Gen

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al match, in programma stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, contro l'Udinese. Sono 23 i calciatori chiamati dal tecnico bianconero e, tra questi, non figurano Vlahovic e Perin, acciaccati, oltre a Danilo (squalificato), il lungodegente De Sciglio e Fagioli e Pogba, fermati dalla giustizia sportiva per vicende extra-campo. Ci saranno invece due innesti provenienti dalla Next Gen: il portiere Scaglia e l'attaccante Cerri. Di seguito l'elenco completo.