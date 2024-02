Cerri, modello Trezeguet e mossa alla Yildiz: il gigante Juve soffiato a Monchi

Trezeguet, Harden e la Roma

Ma lo staff tecnico bianconero, come detto, non scoprirà certo oggi le doti del giovane passato per il basket e per il futsal prima di approdare al calcio, un riferimento offensivo importante per fisicità a cui però non difetta la qualità tecnica per dare del tu al pallone. Anche in società, insomma, si sfregano già le mani ripensando all’investimento operato nel 2019 per strapparlo alla folta concorrenza (Roma di Monchi in primis) e pensando ora al ritorno, vuoi tecnico o vuoi economico, cui questa prima convocazione potrà fare da trampolino.