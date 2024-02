Vlahovic giocatore del mese in Serie A: le condizioni verso l'Udinese

Una piccola gioia per Dusan Vlahovic dopo la partita no contro l'Inter. Di che si tratta? Del premio miglior giocatore del mese di gennaio, che gli ha attribuito la Lega Serie A. L'attaccante della Juventus ha realizzato sei gol e un assist in quattro partite, sbaragliando la concorrenza in queste prime settimane del 2024. A preoccupare ora è però la sua condizioni a causa di un problema all'adduttore che lo ha condizionato in questa settimana di lavoro.