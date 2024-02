Pagelle Juve: pasticcio Alex Sandro, Chiesa sparisce, la mossa Weah non paga

La Juventus cade allo Stadium contro l'Udinese. È la prima sconfitta interna stagionale per la squadra di Massimiliano Allegri e arriva dopo due prestazioni - contro Empoli e Inter - poco brillanti, dalle quali era riuscita a portare via un solo punto. Un calo evidente di ritmo e gioco con molti dei protagonisti bianconeri apparsi spenti e mai in grado di fare la differenza. Il gol di Lautaro Giannetti arriva al 25' del primo tempo sugli sviluppi di una punizione battuta con forza da Samardzic e respinta goffamente da Alex Sandro. La reazione della Juve però non arriva: la squadra sembra sparita ed esce tra i fischi dello Stadium.