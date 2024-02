Vlahovic dà la carica dopo il ko Juve contro l'Udinese: il messaggio social

"Bisogna stare zitti e lavorare" - è una frase che ripete spesso Allegri nei momenti di difficoltà e dopo la sconfitta interna contro l'Udinese, la delusione nello spogliatoio è di certo aumentata. Un punto in tre giornate e l'Inter ormai distante dalla lotta scudetto. In situazioni così delicate c'è chi ci mette la faccia e chi no e Vlahovic , assente per infortunio, ha deciso di dare la scossa con un post sui social . E il messaggio è chiaro.

Vlahovic sprona la Juve: "Uniti per dare il meglio"

"Dispiace per il risultato e per non essere potuto scendere in campo con i miei compagni. Perché insieme si vince e si perde. Uniti per dare il meglio" - questo il commento di Vlahovic su Instagram con tanto di cuori bianconeri. L'attaccante, che ha da poco ricevuto il premio di giocatore del mese di gennaio, non ha preso parte al match perso contro l'Udinese per infortunio. La presenza del serbo al momento sposta gli equilibri e le sue condizioni sono in netto miglioramento: l'attaccante ha cominciato a svolgere qualche esercitazione insieme ai compagni. Il suo rientro definitivo è previsto per la giornata di domani 14 febbraio. La punta ha messo nel mirino il Verona, per cercare di dare subito il suo contributo. E non solo a parole, ma con i gol, come nelle precedenti giornate. C'è invece chi sta vivendo delle brutte ore...