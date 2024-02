Angelozzi: "Soulé può alzare il livello Juve". E sulla compatibilità con Chiesa...

La lotta scudetto tra Inter e Juventus in Serie A ha fatto parlare tanti in queste settimane, soprattutto dopo il derby d'Italia perso a San Siro dai bianconeri. Nelle ultime tre giornate la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha raccolto un punto, in casa contro l' Empoli , e poi due sconfitte, l'ultima quella con l' Udinese . Proprio l'ultimo risultato ottenuto ha fatto parlare della corsa al vertice con uno stop inaspettato e le differenze tra la Vecchia Signora e la squadra di Inzaghi. A parlare a Calcio Totale su Rai Sport è stato anche Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone: "Allegri ha fatto un lavoro strepitoso ma non ha la rosa dell'Inter".

Angelozzi, la Juve e le differenze con l'Inter

Guido Angelozzi ha continuato il suo discorso: "Se Frattesi, giocatore che conosco molto bene, fa la riserva all'Inter qualcosa vuol dire. Altri panchinari giocherebbero nella Juve che ha 11-12 giocatori di livello e tanti giovani. Quest'anno Allegri per la rosa a disposizione ha fatto un lavoro strepitoso lanciando tanti giovani per il futuro. Stanno facendo qualcosa superiore alla media". Poi ancora sul tecnico bianconero: "Non devo difendere nessuno, ma l'anno scorso la squadra è stata penalizzata con dieci punti, una storia pazzesca... ma comunque lui era riuscito a portare la squadra in Champions League. Quest'anno sta riconfermando quanto fatto lo scorso anno. Non ha la rosa del livello di Inter, Milan o Napoli. I risultati? Un periodo così può starci".

E su Soulé: "Può alzare il livello qualitativo della Juve per le potenzialità che ha. E' un giocatore forte, talentuoso e giovane. Giocare nella Juve non è facile ma questo ragazzo per me può starci benissimo. Chiesa? Possono giocare insieme sulle due fasce opposte, poi dipende dalla scelte dell'allenatore. Soulè, come Barrenechea e Kaio Jorge, che sta crescendo dopo due anni che è stato fermo, è un giocatore che sta tornando ad essere importante. La società farà le sue scelte a giugno". Ancora su Soulé: "Io l'ho scelto e Di Francesco l'ha valorizzato. Continuerà sicuramente l'alleanza con la Juve sul mercato e alcuni giovani". In chiusura ha parlato dell'episodio di Milik-Okoye: "Per me è rigore quello. Se si usa lo stesso metro di giudizio con altre situazione per me questo è da sanzionare".