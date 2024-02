Allegri a New York: l’iniziativa di due tifosi Juve a Times Square

NEW YORK (Stati Uniti d'America) - Un punto in tre partite: il deludente pareggio con l'Empoli e le due sconfitte con Inter e Udinese. È il preoccupante ruolino di marcia della Juventus che, in due settimane, ha portato la squadra di Allegri da prima antagonista dei nerazzurri per la lotta al titolo a obiettivo concreto di sorpasso per il Milan, ora terzo a un solo punto di distanza. E proprio il tecnico bianconero, in questa sorta di montagne russe mediatiche nelle quali è costretto ad assistere a un continuo avvicendamento fra lodi sperticate e critiche feroci, è al centro dell'incredibile vicenda andata in scena a Times Square, a New York.