Juve, irrompe un pallino di Giuntoli! Se il rinnovo di Chiesa non decolla…

La Juventus ci prova, anzi insite con più decisione, per Mattia Zaccagni . L’uomo giusto per aggiungere fantasia e qualità al reparto offensivo. Oltre a un buon numero di gol, visto che il numero 20 biancoceleste ha un grande feeling con la porta avversaria. Insomma, l’uomo giusto al posto giusto. A maggior ragione se il rinnovo di Federico Chiesa non dovesse decollare. Meglio farsi trovare pronti con un sostituto all’altezza e che guadagnerebbe la metà rispetto al numero 7 bianconero. Perché anche il bilancio non va trascurato. Tra l’altro l’esterno offensivo romagnolo è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli , che era stato a un passo dal portarlo a Napoli.

L'affare poi sfumato

Ma riavvolgiamo il nastro: nel gennaio 2021 l’allora ds azzurro aveva offerto 10 milioni al Verona per l’esterno. Un affare poi sfumato a causa del ripensamento del presidente gialloblù Maurizio Setti, che decise di trattenere Zac all’Hellas. Quella fumata nera però non ha cancellato la stima del dirigente juventino nei confronti del classe 1995, che è sempre rimasto nei radar giuntoliani in questi anni. Un pallino di mercato che sta tornando d’attualità in vista del prossimo mercato estivo. I tempi, infatti, stavolta sembrano maturi per confezionare l’accordo. Zaccagni si aspettava il rinnovo da parte della Lazio dopo la scorsa strepitosa stagione, nella quale era stato il trascinatore della squadra di Sarri. Mattia aveva messo la propria firma con ben 10 gol e 7 assist sul secondo posto in campionato dei biancocelesti. Un rendimento elevatissimo che era coinciso col ritorno in Nazionale. Non è affatto un caso che le difficoltà laziali in questa stagione siano concise anche la mancanza di Zac, frenato da un paio di infortuni (anca e piede). Un’assenza che non è affatto passata inosservata.