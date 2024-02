“Pogba pronto e arrabbiato. Thuram? Ricordo i due fratelli nel ritiro Juve”

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, è stata protagonista di una lunga intervistata su"Cronache di Spogliatoio". Come noto il centrocampista francese della Juventus è al momento sospeso dopo essere risultato positivo al doping. Pimenta spiega: "Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto".