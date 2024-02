Vlahovic, interviene Allegri: la mossa in settimana del tecnico Juve

Vlahovic e il ruolo di Allegri

Ecco, proprio in quello scenario Allegri ha cercato di proiettare nuovamente il suo attaccante nel corso della settimana, lavorando di fino sulla testa di un giocatore in cui non da una, ma ormai da due settimane, complice la noia fisica che l’ha costretto in tribuna contro l’Udinese, rimbalza il ricordo dello sciagurato stop a San Siro che ha cestinato la macroscopica occasione in favore dei bianconeri per portarsi in vantaggio nel derby d’Italia con l’Inter. L’incidente di percorso, al di là di ogni peso specifico, non ha però disperso quella scia aurea che oggi Vlahovic vuole tornare a far brillare, dall’alto del secondo posto nella classifica marcatori – alle spalle del solo Lautaro Martinez – conquistato in virtù dei 12 centri stagionali finora. Già due più di quelli realizzati in tutta la scorsa Serie A, per fare un raffronto con il recente passato. E tre più di quelli trovati ad oggi da Lukaku con la maglia della Roma, per estendere il paragone ai riflessi lasciati in eredità dall’ultimo mercato estivo. Ritornello sul futuro del serbo che, attenzione, potrebbe anche tornare di moda da giugno o luglio, in contumacia di un ingaggio ingombrante e di un rinnovo delicato. Ma i numeri di Vlahovic rendono evidente quanto sia risorsa preziosa per la squadra soprattutto se confrontati, all’interno, con i compagni di spogliatoio e di reparto.