Gatti-Folorunsho, contatto e proteste Verona: "Non c'è nulla di violento"

Episodio di nervosismo in campo durante Verona-Juventus . Al 36' del primo tempo, dopo i due gol che hanno aperto il match portandolo sul risultato di 1-1, il gioco è stato interrotto nel momento in cui l'arbitro si è accorto che Folorunsho si era accasciato a terra toccandosi la testa. L'autore della rete del momentaneo vantaggio per i padroni di casa ha infatti avuto la peggio in un contrasto a palla lontana con Federico Gatti .

Gatti-Folorunsho, la spiegazione di Marelli

Il giocatore e la panchina del Verona hanno protestato con Di Bello in quanto avrebbero voluto un provvedimento del direttore di gara, considerando l'intervento del difensore bianconero volontario. L'episodio è stato comunque spiegato da Luca Marelli ai microfoni di DAZN. L'ex arbitro ha dichiarato: "C'è un contatto tra Gatti e Folorunsho ma non c'è assolutamente nulla che possa portare a una on field review perché, ribadiamo per l'ennesima volta, può esserci esclusivamente per una condotta violenta. E non è questo il caso, perché è vero che Gatti ha alzato leggermente il gomito e ha toccato sulla nuca Folorunsho ma non c'è nulla di violento".