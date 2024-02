Allegri: "Juve da riordinare, cosa non mi è piaciuto. Il distacco dall'Inter..."

Il distacco dall'Inter e Vlahovic

Successivamente Allegri ha proseguito: "Non bisogna credere di essere già in Champions League fino a quando non c'è la matematica che ci dà la certezza. Noi dobbiamo lavorare per acquisirla e facendo questo tipo di partite giocando in modo che gli altri possano far gol non va bene. Dobbiamo tornare a lavorare con serenità, i ragazzi sono intelligenti e lo sanno". Infine, sul distacco dall'Inter e su Vlahovic: "Non so quanto ha inciso il distacco, da oggi non deve più essere così. Dobbiamo resettare, abbiamo la semifinale di Coppa Italia da giocare. La squadra fa ma in questo momento non basta. Vlahovic ha fatto una buona partita come tutti, ma la buona partita in questo momento non basta per vincere".