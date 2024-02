Pagelle Juve: Kostic spento, Gatti in difficoltà, Alcaraz combattente

Gatti 5

Senza Bremer al suo fianco, il difensore va spesso in difficoltà: non riesce a dare sicurezza alla retroguardia per colpa di troppe amnesie, in particolare nell’azione del 2-1, impreciso e nervoso. C’è anche un contatto, non apparso così violento, che costringe però Folorunsho a ricorrere alle cure dei medici.