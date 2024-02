Cambiaso e il primo compleanno Juve: auguri speciali di Nicolussi Caviglia

Giornata speciale in casa Juventus quella di oggi, perché il compleanno di Andrea Cambiaso. "Il primo a tinte bianconere" come ha scritto il club nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito. "Il suo impatto con il mondo Juve - continua la nota - è stato semplicemente fantastico". A confermarlo sono stati anche i numeri: 24 partite con due gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia. Ma l'esterno non è soltanto questo perché "Andrea, con il suo sorriso, la sua semplicità e la sua grinta ha conquistato tutti sin da subito. Cambiaso c'è sempre, puoi sempre contare su di lui e noi siamo felicissimi di questo. E allora per la prima volta, tutti insieme, gli mandiamo i nostri auguri per un giorno così speciale. Buon compleanno, Andrea!".